Кайли Дженнер устроила фотосессию на кровати

На фотографии Кайли Дженнер позирует в черных трусах и белоснежной майке. Ей сделали укладку с голливудскими локонами и макияж с нюдовой помадой. Снимок был сделан на кровати в одной из спален.

Многие из фанатов подумали, что эти фото были сделаны для Трэвиса Скотта. В октябре Скотта заподозрили в романе с моделью Роджан Кар, известной как Yungsweetro, ради которой он якобы уже бросал Кайли в 2019 году. В начале декабря основательница Kylie Cosmetics попала в объективы папарацци, когда они вместе с сестрой, моделью Кендалл Дженнер, делали покупки в магазине Prada в Аспене. Кайли Дженнер с сестрой и подругой улетела в Аспен на фоне слухов о ее размолвке с мужем Трэвисом Скоттом.