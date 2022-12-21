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1 час назад

Кайли Дженнер в нижнем белье устроила фотосессию на кровати

Газета.Ru

Бизнесвумен и блогер Кайли Дженнер снялась в трусах и майке на кровати. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Кайли Дженнер устроила фотосессию на кровати
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На фотографии Кайли Дженнер позирует в черных трусах и белоснежной майке. Ей сделали укладку с голливудскими локонами и макияж с нюдовой помадой. Снимок был сделан на кровати в одной из спален.

Поклонники остались в восторге от образа бизнесвумен и написали в комментариях: «Невероятная», «Вау, это безумие», «Сексуально», «Стильный откровенный образ», «Прекрасная фигура», «Это намек бывшему?», «Сексуальна и красива».

Многие из фанатов подумали, что эти фото были сделаны для Трэвиса Скотта. В октябре Скотта заподозрили в романе с моделью Роджан Кар, известной как Yungsweetro, ради которой он якобы уже бросал Кайли в 2019 году. В начале декабря основательница Kylie Cosmetics попала в объективы папарацци, когда они вместе с сестрой, моделью Кендалл Дженнер, делали покупки в магазине Prada в Аспене. Кайли Дженнер с сестрой и подругой улетела в Аспен на фоне слухов о ее размолвке с мужем Трэвисом Скоттом.

Ранее сообщалось, что поклонники назвали куртку Кендалл Дженнер за $7,7 тыс. мешком.

Звёзды,Кендалл Дженнер,Трэвис Скотт,
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