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1 час назад

Вечные невесты: почему романы звездных пар так и не стали браком

WomanHit.ru

Эти знаменитости не спешат в загс, считая официальный брак формальностью.

Вечные невесты: почему романы звездных пар так и не стали браком
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Далеко не все считают штамп в паспорте залогом счастливых отношений. Некоторые знаменитости годами не решаются стать мужем и женой официально, а, может, просто не видят в этом смысла. Пока поклонники ждут роскошных свадебных снимков, звезды уверяют, что им вполне комфортно быть близкими и без официальной регистрации.

Елена Перминова и Александр Лебедев

У этой пары долгая история. Разница в возрасте 27 лет и четверо детей. Влюбленные познакомились, когда юная Елена обратилась за помощью к Александру. Тогда девушка попала в неприятную ситуацию, а депутат помог ей. С тех пор Елена и ее возлюбленный неразлучны. При этом отправляться в загс они не спешат.

Елена не отрицает, что однажды хотела бы стать женой Александра, но заветного предложения пока не поступало.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Певец и теннисистка вместе почти 20 лет, у них трое детей, но заветное кольцо на палец Анна так и не получила. Впрочем, некоторые поговаривают, что влюбленные поженились тайно. Так ли это, остается лишь гадать. Но Курникова считает, что официальный документ совсем не важен для того, чтобы стать настоящей семьей.

Кстати, сам Энрике называет в интервью Анну женой и даже рассказывал, что подарил ей фамильное украшение в знак любви и преданности.

Ева Мендес и Райан Гослинг

Эта голливудская пара — образец верности, любви и преданности. Они воспитывают двоих детей, а главный красавчик современного кино даже не заглядывается на других женщин, храня верность Еве.

Актер рассказывал, что дважды делал Мендес предложение руки и сердца, но они так и не смогли найти время для торжественной церемонии. По слухам, скептически к браку относится сама Ева. Она не считает, что штамп способен повлиять на отношения.

В знак верности и преданности Ева и Райан сделали парные тату в виде обручальных колец на пальцах. Кажется, этого им вполне достаточно, чтобы чувствовать себя семьей.

Звёзды,Елена Перминова,Энрике Иглесиас,Ева Мендес,Анна Курникова,Александр Лебедев,Райан Гослинг,
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