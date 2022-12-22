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1 час назад

«Никаких точек соприкосновения»: Константин Ивлев рассказал о своем разводе

Super.ruиещё 1

48-летний Константин Ивлев и 30-летняя Валерия Куденкова поженились в 2020 году. За несколько месяцев до свадьбы телеведущий развелся с бывшей супругой Марией, с которой, к слову, прожил 23 года. О первой жене он говорит нечасто, но в интервью с обаятельной блогершей Настей Ивлеевой разоткровенничался.

«Никаких точек соприкосновения»: Ивлев рассказал о своем разводе
Фото: Super.ruSuper.ru

Телеведущий признался, что свел общение с бывшей супругой к минимуму.

«Мы не можем найти никакие точки соприкосновения от слова вообще. Поэтому лучше всего нам не видеться», — объяснил Константин.

К счастью, дети от первого брака — 23-летний Матвей и 8-летняя Мария — отнеслись к разводу родителей с пониманием.

«Слава богу, что развод не повлиял психологически на моих детей [...] Они видели ситуацию, которая творилась у нас, и поэтому они приняли это, скажем так, правильно, нормально», — рассказал он.

Дети часто проводят время с отцом и его женой.

Например, каждый Новый год они встречают вместе, а после отправляются в отпуск.

Но хороший папа — не всегда хороший муж. Ходят слухи, что бывшая жена Константина Ивлева подала на развод из-за измены супруга. Шеф-повар, в свою очередь, утверждал, что новые отношения в браке не начинал.

Звёзды,Константин Ивлев,
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