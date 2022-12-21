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2 часа назад

Певица Бьянка шокировала подписчиков внешним видом: что с ней произошло

Super.ru

Певица вышла на связь с опухшим покрасневшим лицом и напугала подписчиков нездоровым видом. Сама девушка прямо заявила: «Это катастрофа!» По словам Бьянки, у нее внезапно проявилась сильная аллергия на какой-то продукт. «Я проснулась с таким лицом, будто на ночь выпила семь литров воды, у меня очень сильно заложило нос, как будто я болею», — поделилась певица.

Бьянка шокировала фанатов внешним видом: что с ней произошло
Фото: Super.ruSuper.ru

К счастью, девушке удалось привести себя в порядок, и вечером она уже выступила перед поклонниками на концерте. Аллергия, конечно, явление крайне неприятное, но все-таки нам кажется, что в таком сильном преображении певицы замешано еще и время. Вот так, например, Бьянка выглядела всего несколько лет назад.

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