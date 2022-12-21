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1 час назад

Певица Валерия призналась, что дети ревновали ее к "лысому дяде" Пригожину

Газета.Ru

Певица Валерия в разговоре с dni.ru рассказала, что дети ревновали ее к будущему мужу Иосифу Пригожину, когда они только начали свои романтические отношения.

Валерия призналась, что дети ревновали ее к "лысому дяде" Пригожину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Им казалось, что маму забирают. Они меня ревновали, и это понятно: у человека есть мама, и вдруг пришел какой-то лысый дядя, с которым маму надо делить. Дочь поделилась этими своими страхами с няней через год после нашей совместной с Иосифом жизни", - уточнила Валерия.

Исполнительница добавила, что после этого поговорила со своей дочерью как с взрослой, и девочка все поняла. Валерия аргументировала свою точку зрения тем, что теперь девочку будут любить в два раза больше, а не в два раза меньше.

Звёзды,Валерия,Иосиф Пригожин,
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