Валерия призналась, что дети ревновали ее к "лысому дяде" Пригожину

Певица Валерия в разговоре с dni.ru рассказала, что дети ревновали ее к будущему мужу Иосифу Пригожину , когда они только начали свои романтические отношения.

"Им казалось, что маму забирают. Они меня ревновали, и это понятно: у человека есть мама, и вдруг пришел какой-то лысый дядя, с которым маму надо делить. Дочь поделилась этими своими страхами с няней через год после нашей совместной с Иосифом жизни", - уточнила Валерия.

Исполнительница добавила, что после этого поговорила со своей дочерью как с взрослой, и девочка все поняла. Валерия аргументировала свою точку зрения тем, что теперь девочку будут любить в два раза больше, а не в два раза меньше.