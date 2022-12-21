У знаменитостей в 2023 году намечается настоящий беби-бум

20 декабря бывшая солистка «Тату» Лена Катина объявила, что ждет второго ребенка. И это лишь одно из признаний, что в семьях артистов ожидается пополнение.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В этот же день, впервые после объявления о беременности в свет вышла и 26-летняя Зепюр Брутян, которая стала минувшей весной женой 35-летнего актера Павла Прилучного. По признанию новой супруги, Прилучный — заботливый отец, и она хотела бы от него не менее пятерых детей. Пол нынешнего наследника пока неизвестен, но беременность протекает спокойно. Для будущей мамы уже забронировано место в одной из самых элитных столичных клиник, где стоимость родовспоможения начинается от 290 тысяч рублей.

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Весной ждет пополнения в семействе 45-летняя певица Ольга Орлова. Первенцу артистки уже 21 год, а Ольга полтора года назад вышла замуж за бизнесмена Валерия (фамилию избранника Орлова скрывает). Супруг не связан с шоубизнесом, зато полностью обеспечивает семью, включая многочисленных собак Ольги. Чтобы забеременеть, паре пришлось приложить некоторые усилия. «Прошли долгий и непростой путь, было много неудач...» — писала певица в соцсетях. Но старания увенчались успехом.

Старший сын звезды сериала «Маргоша» Марии Берсеневой тоже взрослый — уже окончил университет. И актриса «пошла за вторым», который появится на свет уже к новогодним праздникам. Имя отца ребенка Берсенева не называет.

Еще одна будущая мама — актриса театра и кино Алина Ланина. Свою личную жизнь 33-летняя звезда сериала «СашаТаня» не афиширует, но известно, что ее избранник связан с кино.

В 2020 году Ланина родила первенца Льва, а нынешней осенью призналась в соцсетях, что снова ждет ребенка, который появится на свет в следующем году. В интервью «Вечерке» актриса признавалась: «Материнство — одна из самых сложных ролей в моей жизни. Но и самая приятная».

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова прошлым летом. Радость от свадьбы омрачилась болезнью молодожена: у него обнаружили рак щитовидной железы. К счастью, заболевание удалось «поймать» на ранней стадии. Сейчас Спиридонов в ремиссии. Новый потомок семейства появится на свет в июле. У артистки это будет второй ребенок. Первенца Катина родила семь лет назад в браке с музыкантом Сашо Кузмановичем. В интервью певица признавалась, что «интересное положение» влияет на ее настроение: «У меня повышена раздражительность. Особенно это заметно, когда я с ребенком делаю уроки. Конечно, повышенная обидчивость, слезливость на какие-то фразы, на которые бы в принципе не обратила внимания, например, от мужа. Сейчас я дико раздражаюсь, обижаюсь, ору. Чуть позлее стала», — призналась Катина.

Второго сына готовится родить и звезда шоу Comedy Woman 40-летняя Надежда Ангарская. Отец ребенка официально не объявлен, но, скорее всего, это Николай Федчук, футбольный тренер семилетнего Надеждиного сына от первого брака.

Планируют пополнение в семье актриса Лиза Моряк и продюсер Сарик Андреасян. Артисты оформили 4-летние отношения в ноябре, когда Лиза уже была беременна. Похоже, со здоровьем у будущей мамы — порядок: после загса пара улетела на медовый месяц в Дубай. Наследник появится через пару месяцев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Пономаренко, практикующий психолог, старший преподаватель Московского института психоанализа: