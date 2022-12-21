Седокова рассказала, как справляется с "загонами" в отношениях с мужем

Певица Анна Седокова в своем Instagram рассказала, что бороться с "загонами" в браке с баскетболистом Янисом Тиммой ей помогает отдых в гостинице наедине с возлюбленным.

"Когда мы понимаем, что загоняемся в отношениях или просто устаем, мы снимаем номер в любимой гостинице и уезжаем без детей и собак. И просто 24 часа любим друг друга", - рассказала Седокова.

В 2019 году певица начала встречаться с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. В 2020 году стало известно, что они поженились. До брака со спортсменом Анна Седокова была замужем дважды: в 2004-2006 годах она состояла в браке с футболистом Валентином Белькевичем, а в 2011-2013 годах была замужем за бизнесменом Максимом Чернявским.