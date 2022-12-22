Дети Яны Рудковской стесняются собственную мать

Продюсер Яна Рудковская воспитывает четырёх детей: Андрея, Николая, Александра и Арсения. Двое из них уже достаточно взрослые, учатся в МГИМО и живут отдельно от мамы. Подписчики Рудковской часто возмущается, что она не выкладывает с ними фотографии. Недавно она оправдалась перед своими фанатами.

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В социальных сетях Яна Рудковская заявила, что не пренебрегает сыновьями и очень гордится ими. Дети же наоборот сами её сторонятся.

«К вопросу о детях! Мне часто сердобольные подписчики задают вопросы, почему мои старшие дети со мной не фотографируются? Мы можем быть лучшими футболистами планеты и героинями хроник, мировыми поп-звездами и блестящими юристами, врачами, дизайнерами. И при этом вся эта крутость в глазах детей будет помехой. Что и уж говорить про «слишком заботливый» и «слишком обеспокоенный — это вообще вечные спутники взросления», — написала Рудковская.

Женщина не обижается на Андрея и Николая, даже старается относиться к ситуации с философской точки зрения. Рудковская считает, что ей удастся сблизиться с детьми, когда они обзаведутся собственными семьями.

Сейчас Рудковская терпит капризы старших сыновей, к ним, кстати уже и присоединился младший Александр. Он просит маму высаживать его не доезжая до школы.