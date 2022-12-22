Жена Стэйтема показала фигуру после родов в бикини

Британская супермодель и жена актера Джейсона Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру после рождения второго ребенка. Снимок она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Одна из «ангелов» Victoria's Secret поделилась кадрами с отдыха на круизе, куда она отправилась вместе семьей. Манекенщица сфотографировалась в зеркало в бикини красного цвета с ребенком на руках. На размещенном кадре видно, что ее волосы распущены, а на лице отсутствует макияж. При этом из аксессуаров на ней — золотая цепь и небольшие серьги-кольца.

Знаменитость вновь стала матерью в феврале — модель родила дочь Изабеллу от телезвезды Джейсона Стэйтема, с которым она состоит в отношениях с 2010 года. Пара уже воспитывает сына Джека Оскара Стэйтема, который появился на свет 24 июня 2017 года.