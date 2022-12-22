"Мы не можем найти точки соприкосновения": Ивлев о разводе

Шеф-повар Константин Ивлев в интервью с блогером Настей Ивлеевой откровенно высказался о своем разводе.

Фото: Кадр из шоу "На ножах" Кадр из шоу "На ножах"

В 2020 году Ивлев женился на телеведущей Валерии Куденковой. До этого он был в браке 23 года. По словам шеф-повара, после развода он свел общение с бывшей супругой к минимуму:

"Мы не можем найти никакие точки соприкосновения от слова вообще. Поэтому лучше всего нам не видеться".

Шеф-повар признался, что дети – 23-летний Матвей и 8-летняя Мария – с пониманием отнеслись к расставанию родителей:

"Слава богу, что развод не повлиял психологически на моих детей [...] Они видели ситуацию, которая творилась у нас, и поэтому они приняли это, скажем так, правильно, нормально".

Наследники звезды часто проводят время с ним и его новой женой: они вместе отмечают праздники и даже ездят в отпуск.