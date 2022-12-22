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1 минуту назад

Блогерша Ивлеева назвала два способа создать новогоднее настроение

Lenta.ru

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева назвала два способа создать новогоднее настроение. Что нужно сделать, чтобы ощутить приближение праздника, она рассказала в посте, опубликованном в Telegram.

Ивлеева назвала два способа создать новогоднее настроение
Фото: СоцсетиСоцсети

Ивлеева порекомендовала в первую очередь развесить по дому гирлянды, чтобы создать новогоднее настроение. По мнению блогерши, чем больше будет гирлянд, тем лучше.

«Если не хватает новогоднего настроения и в целом хорошего настроения, с утра пораньше включите, пока собираетесь, "Песни о главном", я вот включила "Песни" 1997 года, тут потрясающие, невероятные песни и артисты», — дала второй совет Ивлеева.

Ранее Ивлеева рассказала о необычной встрече с фанатом. В посте в Telegram блогерша поделилась историей о том, как к ней подошел поклонник, работающий сотрудником ДПС.

Ивлеева все еще мечтает вернуть бывшего

Перед этим Ивлеева призналась, что никогда не испытывает стыд из-за своих старых видео. По словам блогерши, при просмотре старых роликов ей нравится оценивать свой профессиональный рост и наблюдать изменения в себе.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,ГИБДД,
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