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1 час назад

Стилист Васильев назвал старомодным стиль Леры Кудрявцевой

Lenta.ru

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев раскритиковал стиль телеведущей Леры Кудрявцевой. Авторский материал публикует портал «Семь дней».

Васильев назвал старомодным стиль Кудрявцевой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стилист оценил наряд 51-летней знаменитости, в котором она посетила премию «Песня года». Тогда телезвезда появилась на публике в черном платье длины макси из бархата, которое было оформлено прозрачными вставками и блестящим декором. Васильев назвал образ артистки старомодным, при этом отметил, что она сама выглядит на 10 лет моложе.

«Лера Кудрявцева в прекрасной форме, а ведь ей за 50 лет (...) Образ в ее любимом стиле — "кукла Барби блонд". Этот туалет мне напоминает о программе "Голубой огонек". Наряд неплох, но мне кажется старомодным», — высказался эксперт моды.

В августе Васильев назвал россиянкам способы выглядеть стройнее. По мнению стилиста, скрыть лишние килограммы можно с помощью узких юбок с баской. Кроме того, улучшить силуэт помогут вертикальные линии в одежде.

Звёзды,Александр Васильев,Лера Кудрявцева,
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