Васильев назвал старомодным стиль Кудрявцевой

Стилист оценил наряд 51-летней знаменитости, в котором она посетила премию «Песня года». Тогда телезвезда появилась на публике в черном платье длины макси из бархата, которое было оформлено прозрачными вставками и блестящим декором. Васильев назвал образ артистки старомодным, при этом отметил, что она сама выглядит на 10 лет моложе.