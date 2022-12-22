Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер устроила фотосессию в прозрачном платье. Фотографиями звезда реалити поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

25-летняя Кайли Дженнер устроила очередную провокационную фотосессию. На снимках модель позирует в зеркальном лифте, одетая в прозрачное кружевное платье с многочисленными вырезами. Звезда реалити дополнила образ объемных кожаным бомбером, босоножками на шпильке и миниатюрной сумочкой. Модель сделала яркий макияж с акцентом на красные губы и собрала волосы в высокий пучок.

Поклонники восхитились фигурой Дженнер: «Кайли — ты прекрасно выглядишь», «Завидую Трэвису Скотту», «Не верится, что эта девушка только недавно родила ребенка», «Самая горячая мамочка», — написали подписчики в комментариях.

В этом году Кайли Дженнер родила второго ребенка от рэпера Трэвиса Скотта. После родов звезда неоднократно жаловалась подписчикам, как сложно ей дается возвращение к добеременным формам.