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1 час назад

25-летняя Кайли Дженнер устроила фотосессию в прозрачном платье

Газета.Ru

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер устроила фотосессию в прозрачном платье. Фотографиями звезда реалити поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Кайли Дженнер устроила фотосессию в прозрачном платье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

25-летняя Кайли Дженнер устроила очередную провокационную фотосессию. На снимках модель позирует в зеркальном лифте, одетая в прозрачное кружевное платье с многочисленными вырезами. Звезда реалити дополнила образ объемных кожаным бомбером, босоножками на шпильке и миниатюрной сумочкой. Модель сделала яркий макияж с акцентом на красные губы и собрала волосы в высокий пучок.

Поклонники восхитились фигурой Дженнер: «Кайли — ты прекрасно выглядишь», «Завидую Трэвису Скотту», «Не верится, что эта девушка только недавно родила ребенка», «Самая горячая мамочка», — написали подписчики в комментариях.

В этом году Кайли Дженнер родила второго ребенка от рэпера Трэвиса Скотта. После родов звезда неоднократно жаловалась подписчикам, как сложно ей дается возвращение к добеременным формам.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер высмеяли за «бабушкино» вязаное платье с балаклавой.

Звёзды,Трэвис Скотт,
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