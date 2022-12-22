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1 час назад

Дана Борисова показала, как на самом деле выглядит ее фигура без фотошопа

Super.ru

Ведущая всегда выступает за честность в общении с подписчиками! Помимо необычных историй из жизни Дана с удовольствием показывает в личном блоге фотографии в разных образах, иногда даже очень откровенных. На этот раз 46-летняя звезда решила продемонстрировать фигуру, при этом специально отметив, что не прибегала к фотошопу.

Борисова показала, как на самом деле выглядит ее фигура без фотошопа
Фото: Super.ruSuper.ru

Смелый поступок, особенно если учесть, что честный снимок сделан на пляже: сейчас Дана отдыхает на острове Самуи в Таиланде. Для демонстрации фигуры ведущая все-таки предпочла закрытый купальник, но и в нем видно (если фотошопа, конечно, действительно нет), что Борисова в хорошей форме.

Подписчики оценили и честность, и фигуру Даны, восхитившись в комментариях, как она выглядит в свои 46 лет. А мы позавидовали райскому виду на фоне: сейчас бы всем бегать по песку и плескаться в волнах!

Кстати, отпуск Борисовой в Таиланде не обходится без происшествий. На днях девушку чуть было не выгнали из местного святилища за попытку сблизиться с монахом.

Звёзды,Дана Борисова,
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