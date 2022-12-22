Собчак рассказала, как любит отдыхать

Журналистка Ксения Собчак ярко поделилась тем, как она проводит выходные. По ее словам, она очень любит бани и попариться.

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«Я фанат бани, я парюсь каждую неделю с двумя банщиками. Прямо дерут меня как сидорову козу, ребят», – заявила Собчак.

По словам Собчак, ее парят вениками так, что она «орет». Поклонников журналистки такие признания смутили: куда же смотрит муж Константин Богомолов.