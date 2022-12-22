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15 минут назад

Анастасия Волочкова пришла на вечеринку во вдовьем наряде и рассказала о потере

runews24.ru

Собравшиеся ждали радостных известий о предстоящей свадьбе, но услышали грустную историю.

Волочкова во вдовьем наряде рассказала о потере
Фото: runews24.rurunews24.ru

Балетная дива Анастасия Волочкова после объявления о своей помолвке и свадьбе в Лапландии вышла в свет во вдовьем наряде.

Знаменитость посетила ежегодную вечеринку Fashion TV в шелковой блузке с перьями и стразами, большой шляпе и юбке в пол черного цвета.

Свой траур балетная прима объяснила потерей сережки, которые ей подарил Николай Басков.

«Большое огорчение от неприятности: я потеряла одну серьгу. А эти сережки мне подарил мой любимый друг, Николай Басков. Сказать ему об этой потере я не осмелюсь. Я буду счастлива, если эта серьга будет возвращена мне», — призналась Волочкова, уточнив, что данные ювелирные украшения имеют для нее большую ценность.

Звёзды,Николай Басков,Анастасия Волочкова,
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