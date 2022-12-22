Волочкова во вдовьем наряде рассказала о потере

Балетная дива Анастасия Волочкова после объявления о своей помолвке и свадьбе в Лапландии вышла в свет во вдовьем наряде.

«Большое огорчение от неприятности: я потеряла одну серьгу. А эти сережки мне подарил мой любимый друг, Николай Басков. Сказать ему об этой потере я не осмелюсь. Я буду счастлива, если эта серьга будет возвращена мне», — призналась Волочкова, уточнив, что данные ювелирные украшения имеют для нее большую ценность.