Няня, телохранитель: почему звезды встречаются с персоналом

Знаменитости не скрывали, что в этих романах были особенно счастливы.

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Некоторые звезды так пекутся о репутации, что придумывают любимым мужчинам воображаемые бизнес-проекты или вкладываются в их идеи, чтобы избранник начал развиваться. Другие знаменитости совершенно не стесняются романов с мужчинами, которые работали на них.

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Так, Хайди Клум после развода с Силом не стала искать нового избранника среди коллег по цеху или миллионеров. Ее утешение стал телохранитель по имени Мартин. Пока бывший муж иронизировал над выбором модели, Клум спокойно объясняла, почему Мартин стал ей так дорог.

«Мартин был со мной и моей семьей на протяжении последних четырех лет. Он заботился не только обо мне, но и о детях. Я доверяю ему жизнь своих детей! Он замечательный человек! Мы только недавно узнали друг друга с совершенно другой стороны!» — рассказывала Хайди.

Психологи уверены, что иногда именно заботы и надежности не хватает сильным женщинам, ведь всего остального они в состоянии добиться самостоятельно.

Те же эмоции толкнули певицу Анастейшу в объятия ее телохранителя: три года пара была счастлива, но позже помощник заявил, что устал быть няней и домохозяйкой, пока невеста летает по всему миру и собирает многотысячные залы.

Принцесса Виктория из Швеции отдала свое сердце тренеру. В интервью она признавалась, что только он смог разглядеть в девушке с лишним весом настоящую красоту. Ради любви Виктория была готова отказаться от престола ради избранника, но дворец и подданные приняли мужчину тепло. Теперь он станет настоящим принцем, когда Виктория взойдет на престол.

В отличие от сказочной истории принцессы, отношения Бритни Спирс с ее менеджером Джейсоном не получили продолжения. Хотя среди ее многочисленных романов именно этот заслуживает внимания. Когда поп-принцесса переживала кризис, помощник оказался рядом и стал ее островком безопасности. Он не хотел от Спирс пиара, не давил на нее, заставляя работать. Джейсон просто влюбился в травмированную девушку и заботился о ней.