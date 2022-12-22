Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
53 минуты назад

45-летняя Анфиса Чехова опубликовала пляжное фото

Мослента

45-летняя Анфиса Чехова опубликовала пляжное фото. Снимок восхитил пользователей запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

45-летняя Чехова опубликовала пляжное фото
Фото: МослентаМослента

Знаменитость опубликовала фотографию, сделанную на курорте Багамских островов. Чехова позирует на побережье океана, стоя на коленях и закинув руки за голову. На ней надета малиновая футболка и плавки розового цвета.

«И кто даст вам ваш возраст?», «Вы красавица! Я восхищаюсь вами», «Анфиса, вы Богиня», «Очаровательная», «Фигура фотомодели», «Я бы никогда не дал вам 45 лет. На вид вам 28, не иначе», «Здорово похудели. Молодец», «Фигура — бомба», «Выглядите на 25 лет», — написали поклонники.

Ранее Анфиса Чехова поделилась секретами молодости. По ее словам, главные враги внешнего вида — это лишний вес и вредные привычки.

Звёзды,Анфиса Чехова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители