С кем на самом деле встречается Леонардо Ди Каприо

Еще осенью этого года голливудскому актеру приписывали роман с моделью Джиджи Хадид. Однако никаких реальных подтверждений их отношениям журналисты так и не смогли найти. Теперь же в прессе заговорили о новой интрижке Ди Каприо. На днях его заметили с актрисой Викторией Ламас. Разумеется, стали ходить слухи, что у Лео появилась новая возлюбленная. Так ли это на самом деле, разбираемся в материале «Рамблера».

Инсайдеры Page Six настаивают, что у звезды нет ничего с Викторией. «Они просто сидели (даже не рядом друг с другом) на ужине с большой компанией. В машине вместе с ними также было несколько людей», — сказал источник. Другие же таблоиды утверждают, что «роман» с Викторией Ламас— это очередные отношения по контракту, мол, даже есть агентство, которое подбирает оскароносному актеру девушек для их дальнейшей раскрутки.

Соцсети

Можно ли серьезно относиться к подобного рода слухам, мы не знаем, но одно известно точно: голливудский сердцеед и не думает останавливаться в покорении женских сердец. Так, в начале декабря его заметили на вечеринке Stone Island вместе с другими звездами. По словам очевидцев, он прибыл после полуночи и развлекался в VIP-зоне. Актер наслаждался DJ-сетами и общался с длинноногими красотками.

Напомним, в последний раз Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо заметили в одном из ресторанов Нью-Йорка в ноябре 2022 года. Правда, по словам инсайдеров, модель еще не готова перейти с голливудским актером на новый уровень отношений. Как говорят, Джиджи не хочет приводить нового возлюбленного в свою семью.