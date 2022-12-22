«Не менее 14 раз в неделю»: Плетнева рассказала, почему важен секс

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева раскрыла секрет идеальной фигуры. За кулисами новогоднего шоу «VK под шубой» исполнительница хита «Роман» рассказала Super, что помимо любви к сцене и вдохновения в форме ей помогает оставаться... регулярный секс.
«Секс помогает держать себя в форме. Это хорошее упражнение, в том числе дыхательное. Не менее семи раз в неделю — это очень важно. В идеале 14 раз — каждый день по два раза. Особенно шикарно это будет для ягодиц», — Плетнева в разговоре с Super.
Анна Плетнева — мама троих детей: 19-летней Варвары, 16-летней Маруси и 13-летнего Кирилла. Мотаем на ус!