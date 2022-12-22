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1 час назад

«Не менее 14 раз в неделю»: Анна Плетнева рассказала Super, почему важен регулярный секс

Super.ru

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева раскрыла секрет идеальной фигуры. За кулисами новогоднего шоу «VK под шубой» исполнительница хита «Роман» рассказала Super, что помимо любви к сцене и вдохновения в форме ей помогает оставаться... регулярный секс.

«Не менее 14 раз в неделю»: Плетнева рассказала, почему важен секс
Фото: Super.ruSuper.ru

«Секс помогает держать себя в форме. Это хорошее упражнение, в том числе дыхательное. Не менее семи раз в неделю — это очень важно. В идеале 14 раз — каждый день по два раза. Особенно шикарно это будет для ягодиц», — Плетнева в разговоре с Super.

Анна Плетнева — мама троих детей: 19-летней Варвары, 16-летней Маруси и 13-летнего Кирилла. Мотаем на ус!

Звёзды,Анна Плетнева,
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