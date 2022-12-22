«Не менее 14 раз в неделю»: Плетнева рассказала, почему важен секс

«Секс помогает держать себя в форме. Это хорошее упражнение, в том числе дыхательное. Не менее семи раз в неделю — это очень важно. В идеале 14 раз — каждый день по два раза. Особенно шикарно это будет для ягодиц», — Плетнева в разговоре с Super.