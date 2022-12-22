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1 час назад

Популярный ведущий назвал Даню Милохина безграмотным

Lenta.ru

Популярный телеведущий Оскар Кучера назвал блогера Даню Милохина безграмотным. В разговоре с «Газетой.Ru» он сообщил, что испытывает «испанский стыд» при виде блогера.

Популярный ведущий назвал Милохина безграмотным
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Не понимаю, каким образом безграмотные, не умеющие говорить и петь люди, становятся такими популярными. Недавно я задумался: "А, может, завидую?" Нет. Это называется "испанский стыд". Когда кто-то сделал, а стыдно тебе. Когда Милохин начинает что-то говорить, я думаю: "Ну елки-палки!"» — сказал он.

Ведущий добавил, что его дети не следят за блогерами, но иногда могут что-то посмотреть. У Кучеры четверо сыновей и одна дочь — Александр от второго брака, Александр, Даниил, Марк и Алисия — от третьего брака. «Дочка смотрит по косметологии блоги. Даню интересует музыка, но точно не Милохин», — отметил он.

Ранее Кучера назвал ведущую Анастасию Ивлееву лидером движения невоспитанных женщин. «Мне кажется, что она прямо абсолютно, ну как сказать, не самый далекий человек», — заявил ведущий. По его мнению, за творчеством Ивлеевой следят люди с «не очень хорошим образованием и не очень хорошим воспитанием», которые думают, что смогут достичь успеха, если это получилось у ведущей.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,Оскар Кучера,
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