Популярный ведущий назвал Милохина безграмотным

Популярный телеведущий Оскар Кучера назвал блогера Даню Милохина безграмотным. В разговоре с «Газетой.Ru» он сообщил, что испытывает «испанский стыд» при виде блогера.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Не понимаю, каким образом безграмотные, не умеющие говорить и петь люди, становятся такими популярными. Недавно я задумался: "А, может, завидую?" Нет. Это называется "испанский стыд". Когда кто-то сделал, а стыдно тебе. Когда Милохин начинает что-то говорить, я думаю: "Ну елки-палки!"» — сказал он.

Ведущий добавил, что его дети не следят за блогерами, но иногда могут что-то посмотреть. У Кучеры четверо сыновей и одна дочь — Александр от второго брака, Александр, Даниил, Марк и Алисия — от третьего брака. «Дочка смотрит по косметологии блоги. Даню интересует музыка, но точно не Милохин», — отметил он.