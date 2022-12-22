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18 минут назад

«Я оргазм не изображаю, а вот Аня…» — Серябкина высмеяла Семенович в прямом эфире

Popcake.tvиещё 1

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина известна своими откровениями о личной жизни. Певица не стыдится обсуждать самые откровенные темы об интиме. Артистка неоднократно входила (и продолжает входить) в список самых сексуальных девушек шоу-бизнеса.

«Я оргазм не изображаю, а вот Аня…» — Серябкина высмеяла Семенович в прямом эфире
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Кроме того, Оля не избегает откровенных фотосессий для мужских изданий, где демонстрирует свои пикантные формы.

Во время записи подкаста «Ниче святого» ведущий Марк Андерсон поинтересовался, имитировала ли Ольга оргазм, чтобы сделать приятно партнеру? Певица рассмеялась, но ответила довольно колко, задев одну из своих коллег по сцене…

«Ну, так это была Семенович, а Оленька Серябкина таким не занимается», — ответила Серябкина.

Стоит отметить, что журналист сам упомянул про Анну Семенович и сообщил, что она как-то раз изображала оргазм в прямом эфире. Теперь Ольга Серябкина старается отходить от образа оторвы. Исполнительница хита «Бывшие» счастлива в браке с Георгием.

Парень был её продюсером, но их сотрудничество перетекло в нечто большее. В прошлом году Ольга родила долгожданного первенца — мальчика назвали Лукой. В декрете Оля засиживаться не стала, поэтому быстро вернулась на сцену. Что касается избранника Серябкиной, он заинтересовался сферой it-технологий. Кроме того, его семья владеет успешным бизнесом под Веной, поэтому Георгий и Ольга частенько ездят туда.

Звёзды,Марк Андерсон,Ольга Серябкина,Анна Семенович,
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