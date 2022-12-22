«Я оргазм не изображаю, а вот Аня…» — Серябкина высмеяла Семенович в прямом эфире

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина известна своими откровениями о личной жизни. Певица не стыдится обсуждать самые откровенные темы об интиме. Артистка неоднократно входила (и продолжает входить) в список самых сексуальных девушек шоу-бизнеса.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Кроме того, Оля не избегает откровенных фотосессий для мужских изданий, где демонстрирует свои пикантные формы.

Во время записи подкаста «Ниче святого» ведущий Марк Андерсон поинтересовался, имитировала ли Ольга оргазм, чтобы сделать приятно партнеру? Певица рассмеялась, но ответила довольно колко, задев одну из своих коллег по сцене…

«Ну, так это была Семенович, а Оленька Серябкина таким не занимается», — ответила Серябкина.

Стоит отметить, что журналист сам упомянул про Анну Семенович и сообщил, что она как-то раз изображала оргазм в прямом эфире. Теперь Ольга Серябкина старается отходить от образа оторвы. Исполнительница хита «Бывшие» счастлива в браке с Георгием.