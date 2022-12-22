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59 минут назад

Алла Довлатова вспомнила, как «придавила» Соколовского за развод с Дакотой

Диана Товсепова

Актриса и телеведущая Алла Довлатова рассказала о своем конфликте с певцом Владом Соколовским. Об этом она рассказала в беседе с Аленой Жигаловой.

Довлатова вспомнила, как «придавила» Соколовского за развод с Дакотой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Довлатова рассказала, что беседуя с Соколовским, она не удержалась от каверзных вопросов. Так, она любопытствовала о разводе певца с музыканткой Ритой Дакотой, но Влад не стал отвечать, а просто ушел. Довлатова же рассказала, что не могла не затронуть эту тему, потому что ей по-женски было больно за Дакоту.

Несмотря на то, что Соколовскому стало некомфортно, Довлатова не жалеет, что завела щепетильную тему. При этом коллеги заявили, что ведущая "придавила" певца.

Теперь Довлатова считает, что она должна была задать этот вопрос, потому что, возможно, он повлиял на Соколовского.

«Зато смотри, какой он теперь хороший, как он теперь новую жену любит, он теперь не обманывает ее, он теперь добропорядочный. Может, это как раз я «придавила» своей кнопкой?!» — рассуждает ведущая.

Алла Довлатова сняла видео под капельницей

Ранее мы писали о том, что Довлатова сделала пластику.

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