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2 часа назад

Жена Петросяна поделилась секретом своей высокой самооценки

Мослента

Секретом своей высокой самооценки поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

Жена Петросяна поделилась секретом своей высокой самооценки
Фото: МослентаМослента

«Все просто. Я живу в согласии с собой и верой в Бога в душе. Мне нет нужды никому ничего доказывать, я спокойна и уверена в себе», — ответила жена артиста на вопрос подписчика.

Брухунова добавила, что она не реагирует на негатив в свой адрес. «Много раз отвечала на этот вопрос. Мне нет дела до чужого мнения обо мне», — заявила она.

Ранее Брухунова высказалась о своей фигуре. Она призналась, что никогда не была худой, но для нее это не имеет значения.

Звёзды,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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