Лолита похвасталась стройной фигурой в обтягивающем комбинезоне

Многие поклонники давно отметили, что артистка явно похорошела после развода с пятым мужем. Лолита сменила длинные локоны на модную стрижку и сильно похудела. Такие перемены во внешности дивы пришлись по душе фанатам.Недавно певица показала, как выглядит в обтягивающем комбинезоне серебристого цвета. Увидев артистку, поклонники осыпали ее комплиментами.

В комментариях люди выразили мнение, что исполнительница хита «На Титанике» выглядит «космически». А некоторые из подписчиц взяли себе на заметку, что нужно стремиться к такой же подтянутой форме, чтобы и после 50 лет собирать внимание и комплименты от мужчин.