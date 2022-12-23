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1 час назад

Лолита похвасталась стройной фигурой в обтягивающем комбинезоне

Слово и Дело

Лолита Милявская в очередной раз сразила поклонников своим внешним видом. Певица опубликовала короткое видео в Telegram, где показала подтянутую фигуру.

Лолита похвасталась стройной фигурой в обтягивающем комбинезоне
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Многие поклонники давно отметили, что артистка явно похорошела после развода с пятым мужем. Лолита сменила длинные локоны на модную стрижку и сильно похудела. Такие перемены во внешности дивы пришлись по душе фанатам.Недавно певица показала, как выглядит в обтягивающем комбинезоне серебристого цвета. Увидев артистку, поклонники осыпали ее комплиментами.

В комментариях люди выразили мнение, что исполнительница хита «На Титанике» выглядит «космически». А некоторые из подписчиц взяли себе на заметку, что нужно стремиться к такой же подтянутой форме, чтобы и после 50 лет собирать внимание и комплименты от мужчин.

Звёзды,Лолита Милявская,
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