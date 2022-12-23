Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
2 часа назад

Папарацци засняли горячие поцелуи Эмили Ратаковски с новым парнем — и это не Пит Дэвидсон

Super.ru

Похоже, Эмили пустилась во все тяжкие после расставания с мужем Себастьяном Беар-МакКлардом. Романтик с Питом Дэвидсоном и свидание с диджеем Орацио Риспо меркнут перед страстными поцелуями с новым избранником красотки — художником Джеком Гриром. Папарацци застукали Эмили и Джека на пороге квартиры девушки в Нью-Йорке, и, судя по всему, свидание можно считать удачным. С их лиц не сходят довольные улыбки.

Папарацци засняли горячие поцелуи Ратаковски с парнем — и это не Дэвидсон
Фото: Super.ruSuper.ru

Не надо быть экспертом по эмоциям, чтобы заметить взаимную симпатию. Помимо счастливого вида, Ратаковски выдает язык тела. Кто знает, может, предыдущие два парня просто не вызывали такой искры, как Джек? Но не будем сгущать краски и относиться к этим обнимашкам слишком серьезно: 31-летняя супермодель намекнула в Тиктоке, что готова встречаться с несколькими партнерами одновременно. Неужели брак был настолько неудачным?

Звёзды,Пит Дэвидсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители