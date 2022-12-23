Папарацци засняли горячие поцелуи Ратаковски с парнем — и это не Дэвидсон

Похоже, Эмили пустилась во все тяжкие после расставания с мужем Себастьяном Беар-МакКлардом. Романтик с Питом Дэвидсоном и свидание с диджеем Орацио Риспо меркнут перед страстными поцелуями с новым избранником красотки — художником Джеком Гриром. Папарацци застукали Эмили и Джека на пороге квартиры девушки в Нью-Йорке, и, судя по всему, свидание можно считать удачным. С их лиц не сходят довольные улыбки.

Не надо быть экспертом по эмоциям, чтобы заметить взаимную симпатию. Помимо счастливого вида, Ратаковски выдает язык тела. Кто знает, может, предыдущие два парня просто не вызывали такой искры, как Джек? Но не будем сгущать краски и относиться к этим обнимашкам слишком серьезно: 31-летняя супермодель намекнула в Тиктоке, что готова встречаться с несколькими партнерами одновременно. Неужели брак был настолько неудачным?