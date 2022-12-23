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2 часа назад

Беременная Лиза Моряк снялась в откровенной фотосессии в купальнике

Super.ru

За жизнью актрисы Лизы Моряк и режиссера Сарика Андреасяна иногда просто невозможно уследить! В начале октября влюбленные объявили, что ждут ребенка, а в ноябре неожиданно для всех сыграли свадьбу. Сейчас супруги вовсю наслаждаются отдыхом в Арабских Эмиратах: ходят по ресторанам, осматривают местные красоты, купаются и загорают. Словом, берут от этой жизни все! Неудивительно, что где-то между первым и вторым пунктом в списке активностей Лизы Моряк оказалась «беременная» фотосессия на пляже. Накануне звезда поделилась снимками в личном блоге в Инстаграме (запрещен в РФ).

Беременная Моряк снялась в откровенной фотосессии в купальнике
Фото: Super.ruSuper.ru

«Самые красивые изгибы женщины — не всегда изгибы ее бедер», — подписала серию снимков актриса. На кадрах Лиза в открытом черном купальнике профессионально позирует фотографу. Густые локоны украшены цветком, образ дополняют тонкие браслеты и кулон. На фото отчетливо видно, что рождения первого малыша не за горами. Ну не загляденье ли?

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