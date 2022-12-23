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1 час назад

59-летняя Лолита показала фигуру в обтягивающем комбинезоне с глубоким декольте

Газета.Ruиещё 1

Певица Лолита Милявская опубликовала видео в откровенном наряде. Снимками она поделилась в социальных сетях.

59-летняя Лолита показала фигуру в обтягивающем комбинезоне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На новых фотографиях 59-летняя исполнительница позировала перед камерой в обтягивающем серебряном комбинезоне с глубоким декольте. Образ дополнили серебряные массивные украшения на шее и серьги. Лолите сделали макияж в стиле smoky eyes, а волосы аккуратно уложили назад. Съемку она провела в гримерной комнате накануне выступления перед зрителями.

За несколько часов публикация набрала более 28 тысяч лайков. В комментариях поклонники отметили, как шикарно выглядит певица:

"С каждым годом все краше и краше", "Фигура потрясающая", "Лолита, выглядите великолепно", "Вы так изменились, красотка". Лолита не так давно раскрыла секрет своего похудения. По словам артистки, сбросить лишний вес ей помог эндокринолог и "нормальное лечение". "Хочешь похудеть? Лечись. Поэтому я прошла нормальный курс лечения с ограничениями, с таблетками. Два года в весе", — рассказывала певица.

Звёзды,Лолита Милявская,
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