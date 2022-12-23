59-летняя Лолита показала фигуру в обтягивающем комбинезоне

"С каждым годом все краше и краше", "Фигура потрясающая", "Лолита, выглядите великолепно", "Вы так изменились, красотка". Лолита не так давно раскрыла секрет своего похудения. По словам артистки, сбросить лишний вес ей помог эндокринолог и "нормальное лечение". "Хочешь похудеть? Лечись. Поэтому я прошла нормальный курс лечения с ограничениями, с таблетками. Два года в весе", — рассказывала певица.