48-летняя Пенелопа Крус снялась топлес для журнала

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась для обложки новогоднего номера журнала Dust. Соотвествующий черно-белый снимок появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенном кадре 48-летняя знаменитость позирует перед фотографом, повернувшись спиной к камере и прикрыв обнаженную грудь. На ней надеты трусы, оформленные кружевными оборками. Также визажисты подвели глаза звезды черным карандашом. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и небрежно их уложили.

Некоторые фанаты не оценили снимок, отметив, что актриса выглядит на нем очень худой. «Ты слишком худая», «Ощущение, что этот кадр сильно отфотошопили», «Ты нас дурачишь. Такое ощущение, что это фото было сделано давно», «Пожалуйста, кто-нибудь покормите ее», — написали они под публикацией, которая набрала более 143 тысяч лайков.

В то же время были те поклонники, которые восхитились внешним видом звезды. «Как тебе удается до сих пор оставаться самой красивой женщиной в этом мире?», «Выглядишь лет на 20!», «Звоните пожарным!», «Самая красивая актриса», «Красотка!» — высказывались они.