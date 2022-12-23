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2 часа назад

«Метраж — 70 квадратов»: 17-летний Ваня Дмитриенко купил квартиру в Москве

WomanHit.ru

Артист отметил, что это «не ипотека».

17-летний Дмитриенко купил квартиру в Москве
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Ваня Дмитриенко, 17-летний музыкант из Красноярского края, приобрел на лично заработанные деньги первую в жизни недвижимость — квартиру в Москве. И это не ипотека, признался Дмитриенко в гостях у драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

«Метраж — 70 квадратов. Она стоила мне огромных трудов. Это невероятно круто. Столько концертов, столько городов объездили», — рассказал артист ведущим шоу Курочкину, Калининой и Броневому. Теперь, сообщил Ваня, ему остается только пожелать в будущем году не только много работы, но и личного счастья. «Я хочу откатать тур, хочу крутой концерт. И, конечно же, хочется по-настоящему любви, тепла и уюта… Мы сами — зачинщики своего счастья», — добавил певец.

У Вани Дмитриенко много поклонников по всей стране, которые ждут его выступлений. Но и хейтеров, как оказалось, тоже хватает. В студии музыкант вспомнил, как этим летом после одного гастрольного концерта он подвергся осуждению из-за своего райдера.

«В райдере обнаружились санкционные носки. Меня заносят на сайт коррупционеров, говорят, что мой концерт стоит огромных денег для бюджета города, что неправда. Я выкладываю сторис, и какой-то чувак там выкладывает опрос „Кто бы вообще хотел, чтобы Ваня Дмитриенко приехал?“ Конечно, я с этим разобрался, но это было очень смешно», — прокомментировал артист.

В гости к ведущим Ваня Дмитриенко пришел вместе с певицей Асией, с которой недавно выпустил ремейк песни «Ничего не бойся, я с тобой» группы «Секрет». По мнению Вани и Асии, перезапуск культовых песен — интересное и вдохновляющее дело, но из-за этого тоже порой приходится сталкиваться с осуждением. Некоторым кажется, что современные звезды покушаются на великое и присваивают себе чужие заслуги. Своих идей у Вани достаточно, дело совсем в другом, отметил он: «Просто невероятно круто, когда мэтры сами тянутся к нам и говорят: „Чуваки, интересно, как вы это сделаете“».

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