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2 часа назад

Зара похвасталась сверкающей новогодней елкой и богатым интерьером

Eva.ru

Зара не стала отставать от коллег по шоу-бизнесу и тоже нарядила елку к праздникам. Вот только вместо фото артистка опубликовала видео, показав как сверкающее новогоднее дерево, так и богатый интерьер комнаты, в которой оно расположено.

Зара похвасталась сверкающей новогодней елкой и богатым интерьером
Фото: Eva.ruEva.ru

До главного праздника в году остается все меньше времени и многие артисты уже успели похвастаться перед поклонниками своими потрясающими новогодними елками. Не стала исключением и певица Зара. Однако одного простого снимка артистке показалось мало и она подарила подписчикам новый праздничный трек. «Родные мои, в канун праздников спешу поделиться с вами красивой новогодней песней», — написала в телеграм-канале Зара.

А чтобы новогоднее настроение пришло к поклонникам еще быстрее Зара опубликовала видео, запечатлевшее как она сидит на полу у красиво украшенной елки в нарядном платье с пышным подолом и окружена белыми кроликами. Певица гладила зверюшек, символизирующих Новый год и явно получала удовольствие от любопытных скачущих вокруг нее малышей. Поклонники Зары оценили подарок певицы и поблагодарили ее за красивую лирическую композицию, а также обратили внимание на богатый интерьер комнаты, в которой было записано видео. Многие признались, что именно так и представляли себе внутреннее убранство дома Зары. Выбранный для съемки ракурс не позволял увидеть весь интерьер комнаты, но поклонникам певицы оказалось достаточно и того, что они успели разглядеть.

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