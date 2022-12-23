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2 часа назад

Какие продукты вызывают отечность

Секрет Фирмы

Жидкость составляет 60% массы тела человека. Когда её становится слишком много в тканях и полостях организма, появляется отёчность. Отёки могут возникать по разным причинам — это и инфекции, и лекарства, и аллергия, и проблемы с печенью…. Однако, может быть и так, что причиной отёка может стать наш ужин. Подробнее об этом рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

Какие продукты вызывают отечность
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам Комиссаровой, отёки могут возникать в первую очередь из-за солёной еды.

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«Здесь две стороны медали: и много соли плохо, и отсутствие соли плохо. Чем больше натрия в крови, тем больше воды он удерживает в тканях, однако если исключить соль вовсе, то вы обезвоживаете организм и он начинает запасать воду и натрий из продуктов, что опять же приведёт к отекам», — рассказала Комиссарова.

Поэтому , указала специалист, рекомендовано умеренное потребление соли: 5 граммов в сутки, в том числе соль в напитках и еде.

Что касается молочных продуктов, то, по мнению диетолога, огульно винить его в отёчности не стоит. Она подчеркнула, что отёки от молока могут возникать только если вы сидите на низкоуглеводной диете.

«Да вообще на любой ограничительной диете. Тогда от наличия молочного белка и лактозы вы можете ощущать отёчность. А также не забывайте, что в том же твороге достаточно натрия, а если вы сидите на бессолевой диете, то вас сразу «зальёт». Поэтому спортсмены так часто отмечают этот эффект», — рассказала специалист.

Комиссарова также отметила, что похожий эффект может возникать от углеводов.

«Если мы регулярно едим углеводы, то никаких проблем не будет. А если мы сидим на кето и на Дюкане и съели чашку овсянки или шоколадку, то углеводы идут в запас (гликоген), а он тянет за собой воду, оттуда и отёчность», — объяснила врач.

При этом, по словам Комиссаровой, 50% людей не знают, что такое отёки и припухлости под глазами: некоторые даже следы от носков называют отёками. Поэтому при подозрениях лучше сразу обратиться к врачу.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко посоветовала не пить на ночь соки, газировку и кофе. Они могут задерживать жидкость в организме, потому что содержат большое количество глюкозы. Всё потому, что один миллиграмм глюкозы задерживает минимум 3–4 грамма воды. А потом мы просыпаемся опухшие.

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