Звезда "Уральских пельменей" опровергла слухи о беременности

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева опровергла слухи о беременности в социальных сетях.
Юрьева заявила, что даже у самых худых девушек есть небольшой живот. Актриса отметила, что это связанно с женской конституцией тела. «Надеюсь, ответ исчерпывающий», — заключила юмористка.
Юрьева воспитывает дочь Диану от предпринимателя Дмитрия Дылдина. Малышка родилась в апреле 2015 года.
Ранее Юрьева пожаловалась на критику друзей из-за «выставления жизни напоказ». Приятели осудили актрису за активное пользование социальных сетей. Она добавила, что воспринимала слово «блогер» как оскорбление.