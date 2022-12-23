Звезда "Уральских пельменей" опровергла слухи о беременности

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева опровергла слухи о беременности в социальных сетях.

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Юрьева заявила, что даже у самых худых девушек есть небольшой живот. Актриса отметила, что это связанно с женской конституцией тела. «Надеюсь, ответ исчерпывающий», — заключила юмористка.

Юрьева воспитывает дочь Диану от предпринимателя Дмитрия Дылдина. Малышка родилась в апреле 2015 года.