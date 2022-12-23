Киркоров признался, что лег под нож пластического хирурга

Артист не стал скрывать, что доволен своим внешним видом. Он подчеркнул, что его красота – самое яркое за последнее время. Киркоров не стал лукавить и признался, что выглядит так благодаря востребованному московскому пластическому хирургу Хайдарову, передает Super. Поп-король не стал скупиться на комплименты и одарил врача эпитетами.