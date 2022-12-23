Народный артист России Филипп Киркоров признался, что лег под нож пластического хирурга. Певец отметил, что доверил свое тело врачу Тимуру Хайдарову.
Артист не стал скрывать, что доволен своим внешним видом. Он подчеркнул, что его красота – самое яркое за последнее время. Киркоров не стал лукавить и признался, что выглядит так благодаря востребованному московскому пластическому хирургу Хайдарову, передает Super. Поп-король не стал скупиться на комплименты и одарил врача эпитетами.
Ранее за услугами Хайдарова обратилась и певица Слава. В социальных сетях артистка показывала, как проходят процедуры в клинике.