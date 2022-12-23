Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Киркоров признался, что лег под нож пластического хирурга

Слово и Дело

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что лег под нож пластического хирурга. Певец отметил, что доверил свое тело врачу Тимуру Хайдарову.

Киркоров признался, что лег под нож пластического хирурга
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артист не стал скрывать, что доволен своим внешним видом. Он подчеркнул, что его красота – самое яркое за последнее время. Киркоров не стал лукавить и признался, что выглядит так благодаря востребованному московскому пластическому хирургу Хайдарову, передает Super. Поп-король не стал скупиться на комплименты и одарил врача эпитетами.

Ранее за услугами Хайдарова обратилась и певица Слава. В социальных сетях артистка показывала, как проходят процедуры в клинике.

Звёзды,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители