Известная певица рассказала об измене мужа с лучшей подругой

Известная певица Шанайя Твейн рассказала, что пережила предательство двух близких людей — мужа и по совместительству музыкального менеджера и лучшей подруги. Ее слова приводит журнал People.

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Певица напомнила, что в 1993 году вышла замуж за музыкального продюсера Матта Ланга. По ее словам, он был для нее не просто мужем, но и надежным деловым партнером, который помог выстроить блестящую карьеру. Однако через 17 лет брака Твейн ушла от него. Она объяснила журналистам, что не смогла пережить его измену с ее лучшей подругой и секретарем — Мари-Анн Тибо. О романе мужа она узнала в 2008 году, но бракоразводный процесс занял два года, рассказала Твейн.

Тяжело переживая нанесенные близкими душевные травмы, Твейн решила, что больше не выйдет замуж. Но всего через год после развода она стала женой Фредерика Тибо. По иронии судьбы, он оказался бывшим мужем подруги-предательницы.

Тибо и Твейн вместе справились с грустными воспоминаниями из прошлого. Певица заявила, что благодаря ему смогла обрести душевный покой. Теперь она поддерживает нормальные отношения с первым супругом.

«Покой — это прощение. Я снова могу ценить его, но не за то, что произошло в нашем браке, а за все, что он сделал для моей карьеры и жизни. Обида ушла. К тому же у нас общий сын», — подытожила певица.

Говоря о жизни с Тибо, звезда отметила, что у них по-настоящему сильная связь, которая лишь крепнет со временем. «Это бывает лишь в таких отношениях, когда у партнеров есть общие глубокие шрамы на душе. Мы исцелили друг друга», — заявила Твейн.