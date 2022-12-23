Жена Ивлева рассказала о семейной новогодней традиции

О семейной новогодней традиции рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена известного шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова.

«Наша самая любимая традиция — это во время боя курантов написать желание на бумажке, сжечь и бросить в бокал с шампанским, а затем выпить вместе с игристым. Сразу вспоминается этот вкус горелой бумаги», — написала Валерия.

Она также призналась, что таким образом загадывает желания из года в год, и даже во время беременности не сделала исключение.