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1 час назад

Жена Константина Ивлева рассказала о семейной новогодней традиции

Мослента

О семейной новогодней традиции рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена известного шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова.

Жена Ивлева рассказала о семейной новогодней традиции
Фото: МослентаМослента

«Наша самая любимая традиция — это во время боя курантов написать желание на бумажке, сжечь и бросить в бокал с шампанским, а затем выпить вместе с игристым. Сразу вспоминается этот вкус горелой бумаги», — написала Валерия.

Она также призналась, что таким образом загадывает желания из года в год, и даже во время беременности не сделала исключение.

Звёзды,Константин Ивлев,
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