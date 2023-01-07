Тайна семьи и кобры: чего вы точно не знали о Николасе Кейдже

Оскароносный актер Николас Кейдж, которому 7 января исполняется 59 лет, на экранах уже 30 лет, но все еще остается загадочным. "Рамблер" расскажет неожиданные факты из жизни Николаса.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

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На самом деле Кейдж - ненастоящая фамилия актера. Его зовут Николас Ким Коппола, и да, он связан именно с теми Коппола, о которых вы думаете. Кейдж — родной племянник Фрэнсиса Форда Копполы, режиссера «Крестного отца», что также делает его двоюродным братом Софии Копполы.

В 2009 году Кейдж рассказал New York Magazine , что в 15 лет он рассказал своему знаменитому дяде о желании сниматься, пока они вместе ехали в машине.

«Дайте мне кинопробу — я покажу вам актерское мастерство», — вспоминал он.

В начале карьеры Николас сменил фамилию, чтобы сепарироваться от своей знаменитой семьи.

Змеи и ворона

Кейдж любит животных, а особенно, экзотических.

Так, Мэрилин Мэнсон брал интервью у звезды для журнала Interview, и Кейдж поделился, что ему нравится окружать себя животными, в том числе птицами, рептилиями, рыбами и кошками.

«Я только что купил ворону. Его зовут Хугинн, в честь одного из двух скандинавских богов и он потрясающий...

«Он говорит «привет», когда я захожу в комнату, и «пока», когда я ухожу. На днях утром он начал смеяться и назвал меня придурком», — рассказал Кейдж.

У Кейджа также был двухголовый змей по имени Харви Дент, названный в честь злодея из Бэтмена (он же Двуликий). Он пожертвовал питомца зоопарку в Новом Орлеане в 2008 году."

Как Кейдж привел Деппа в Голливуд

В интервью Times в августе 2019 года Кейдж рассказал, что он дружил с Джонни Деппом, когда Депп был совсем неизвестен в Голливуде и все еще старался стать успешным музыкантом. Пока они обсуждали игру в «Монополию», Кейдж посоветовал Деппу попробоваться на роль, но тот сказал, что не может играть.Кейдж упорствовал и в конце концов устроил Деппу встречу со своим агентом.

«Она отправила его на первое прослушивание. Это были пробы на фильм «Кошмар на улице Вязов. Он получил роль в тот же день. Внезапных сенсаций не бывает. Но с ним это случилось», — вспоминал Кейдж.

Экстравагантный шопинг

Кейдж накопил большое состояние, проработав 30 с лишним лет в киноиндустрии. В какой-то момент он начал тратить деньги на экстравагантные вещи, что в конечном итоге грозило его финансовому благосостоянию. Так, в 2010 году Кейджу пришлось выплатить 14 миллионов долларов неуплаченных налогов.

Во время обострения свое экстравагантного шопинга Кейдж купил:

- Первое издание комиксов о Супермене за 150 000 долларов под названием Action Comics No. 1 в 1997 года.

- Роскошный спортивный автомобиль 1971 года от покойного шаха Ирана за 446 820 долларов.

- Часть острова и четыре роскошные яхты на общую сумму 20 миллионов долларов.

- В 2007 году он перебил на аукционе Леонардо Ди Каприо, чтобы купить череп динозавра возрастом 70 миллионов лет, который стоил ему 276 000 долларов.

- Он купил двух своих королевских кобр по имени Моби и Шеба за 276 000 долларов, а своего осьминога — за 150 000 долларов.

- Ему также принадлежало 15 домов, в том числе особняк Лалори в Новом Орлеане, который он купил в 2007 году за 3,4 миллиона долларов. Он известен как один из самых посещаемых "домов с привидениями в Америке".