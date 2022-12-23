Жена Робби Уильямса рассказала о необычных ночах с ним

48-летний певец Робби Уильямс может заснуть только с ноутбуком, призналась его жена, актриса Айда Филд. О ее необычных ночах с супругом рассказало издание Metro со ссылкой на Postcards from the Edge.

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Филд откровенно призналась, что каждую ночь в постели их оказывается трое — она, муж и его ноутбук. Женщина даже пошутила, что и сексом им приходится заниматься в присутствии третьего лишнего.

Актриса сразу пояснила, что у Уильямса серьезные проблемы со сном. Однако он не принимает снотворное из-за того, что несколько лет назад поборол зависимость от сильнодействующих лекарств. В итоге он почти всегда засыпает только к утру. Ночи напролет певец слушает музыку, смотрит подкасты и интервью.

Филд рассказала, что фанаты ее супруга уверены: каждый их вечер похож на тусовку.

«Но это не так. Как есть — так и есть. Мы рассказываем все начистоту, не любим ложь», — добавила она.

Несколько лет назад актриса уже рассказывала, что их с Уильямсом сексуальная жизнь сошла на нет из-за четверых детей.

«Совсем не обязательно одновременно ложиться спать, — откровенничала она. — Мы можем проводить время вместе, а потом разойтись по разным углам, чтобы выспаться».