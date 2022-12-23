Певица Слава расплакалась из-за расставания с мужем-бизнесменом

42-летняя певица Анастасия Сланевская, больше известная как Слава, была в отношениях с бизнесменом Константином Морозовым. В 1999 году артистка родила ему дочь Александру. А последние почти 20 лет звезда строила семью с предпринимателем Анатолием Данилицким. В 2011 году знаменитость подарила мужчине дочь Антонину. Казалаось бы, отношения Славы и 70-летнего Данилицкого ничто не может разрушить. Однако недавно исполнительница призналась, что они расстались.