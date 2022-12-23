Певица Слава расплакалась из-за расставания с мужем-бизнесменом

Знаменитость прожила вместе с 70-летним Анатолием Данилицким почти 20 лет.
42-летняя певица Анастасия Сланевская, больше известная как Слава, была в отношениях с бизнесменом Константином Морозовым. В 1999 году артистка родила ему дочь Александру. А последние почти 20 лет звезда строила семью с предпринимателем Анатолием Данилицким. В 2011 году знаменитость подарила мужчине дочь Антонину. Казалаось бы, отношения Славы и 70-летнего Данилицкого ничто не может разрушить. Однако недавно исполнительница призналась, что они расстались.
«Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого. Вот. Так что я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным мужчиной, красивым, богатым, ответственным, заботливым, обязательно чтобы вкусно пах. Вот так бывает», — рассказывала артистка.
Сланевская решила полностью уйти в работу, чтобы абстрагироваться от разрыва с избранником. Но у звезды не всегда это получается. Так, она расплакалась во время работы над новым хитом.
«Спасибо, Денис Клявер, что написал песню! Рыдаю, не могу петь. Потому что, всякие придурки нервы и душу трепят!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась исполнительница.