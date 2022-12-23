Тата Бондарчук стала мамой в четвертый раз

Муж знаменитости рассекретил пол и имя малыша.

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33-летняя Тата Бондарчук два года назад обручилась с музыкантом Филиппом Фроловым. Прошлым летом звезда подарила супругу сына Михаила. А в конце сентября она рассекретила свою новую беременность.

Сегодня Фролов поделился радостной новостью — Тата родила ему еще одного сына. Музыкант не стал скрывать пол и имя малыша. Мальчик появился на свет в одном из элитных перинатальных центров Москвы.

«Кирилл Фролов! У меня два сынишки! Тата, ты мой герой, моя жизнь, фантастическая самая сильная девочка на свете. Набор в группу закрыт, у нас джекпот-комплект!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметил Филипп.