Седокова поделилась пикантным видео, показав глубокое декольте

Анна Седокова, отметившая неделю назад 40-летие, всю осень и часть декабря трудилась не покладая рук, не жалея голосовых связок, в Москве: концерты, бесчисленные телепроекты, интервью, работа в офисе своего бренда одежды. К новому году певица вышла на финишную прямую и вернулась в Майами. Уже несколько дней Анна наслаждается объятиями мужа, калифорнийским солнцем, теплом близких и публикует счастливые снимки в запрещенной сети. Ну а мы ими любуемся.