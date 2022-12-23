Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Анна Седокова поделилась пикантным видео, показав глубокое декольте крупным планом

Super.ru

Анна Седокова, отметившая неделю назад 40-летие, всю осень и часть декабря трудилась не покладая рук, не жалея голосовых связок, в Москве: концерты, бесчисленные телепроекты, интервью, работа в офисе своего бренда одежды. К новому году певица вышла на финишную прямую и вернулась в Майами. Уже несколько дней Анна наслаждается объятиями мужа, калифорнийским солнцем, теплом близких и публикует счастливые снимки в запрещенной сети. Ну а мы ими любуемся.

Седокова поделилась пикантным видео, показав глубокое декольте
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Семейный контент экс-солистка «ВИА Гры» по традиции разбавляет собственными пикантными кадрами. Не знаем, смогли ли спокойно уснуть мужчины, которых вчера угораздило на ночь глядя увидеть сторис Анны. Вопрос, конечно, риторический. Ну а мы констатируем: хоть певица и жалуется частенько на переедание, лишние килограммы и все такое, фигура у нее роскошная, как ни крути.

Звёзды,Анна Седокова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители