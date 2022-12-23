Косметолог объяснила изменения во внешности бывшей Тимати

Врач-дерматолог, косметолог Вероника Коршикова объяснила изменения во внешности российской модели и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Алены Шишковой. Комментарий доктора приводит Telegram-канал «Звездач».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Отмечается, что после участия 29-летней звезды в шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ-3 фанаты заметили различия в чертах ее лица на экранах телевизоров и на фотографиях в соцсетях. На размещенных кадрах видно, что лицо манекенщицы приобрело более округлую форму.

По словам доктора, телезвезда ввела под кожу филлеры на основе гиалуроновой кислоты, за счет которых в ее организме появилось большое количество лишней жидкости. «Если такие препараты делаются в молодом возрасте для существенного изменения лица, то для этого вводятся большие объемы», — заявила медик.

При этом собеседница издания негативно отнеслась к процедуре, к которой прибегла Шишкова. Коршикова оценила внешний вид экс-возлюбленной музыканта фразой «должно быть чувство меры».

«В долгосрочной перспективе это негативно сказывается на внешнем виде», — подчеркнула она в заключение.