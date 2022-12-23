Звезда «Ранеток» тратит на лечение дочери 24 млн рублей в год

Ранее артистка призналась, что у ее дочери выявили редкое генетическое заболевание — ахондроплазию. По словам Жени Огурцовой, это заболевание не лечится. Единственное, что можно сделать — лишь немного поправить ситуацию.

Она отметила, что существует способ хирургического удлинения, однако они с мужем против этого способа. Экс-участница «Ранеток» рассказала, что не так давно появился препарат, который может помочь с решением этой проблемы. При этом Женя призналась, что год терапии будет стоить 24 миллиона рублей. По ее словам, препарат можно будет использовать после того, как девочке исполнится два года, когда откроются зоны роста.