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1 час назад

Вокалистка «Ранеток» Женя Огурцова рассказала, что на лечение дочери тратит 24 млн рублей в год

runews24.ru

Бывшая участница популярного ранее коллектива «Ранетки» Женя Огурцова рассказала о том, сколько семья тратит на лечение дочери. Об этом сообщает портал «СтарХит».

Звезда «Ранеток» тратит на лечение дочери 24 млн рублей в год
Фото: Runews24Runews24

Ранее артистка призналась, что у ее дочери выявили редкое генетическое заболевание — ахондроплазию. По словам Жени Огурцовой, это заболевание не лечится. Единственное, что можно сделать — лишь немного поправить ситуацию.

Она отметила, что существует способ хирургического удлинения, однако они с мужем против этого способа. Экс-участница «Ранеток» рассказала, что не так давно появился препарат, который может помочь с решением этой проблемы. При этом Женя призналась, что год терапии будет стоить 24 миллиона рублей. По ее словам, препарат можно будет использовать после того, как девочке исполнится два года, когда откроются зоны роста.

Певица также сообщила, что существуют благотворительные фонды, занимающиеся помощью детям с подобными заболеваниями.

Сейчас артистка со своей семьей проживает в Турции.

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