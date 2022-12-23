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1 час назад

Алла Довлатова рассказала, как похудела на 7 килограммов за несколько недель

Eva.ru

Известная теле- и радиоведущая Алла Довлатова в последнее время заметно постройнела. Знаменитость не стала скрывать, что помогла ей в этом особая диета.

Довлатова раскрыла, как похудела на 7 кг за несколько недель
Фото: Eva.ruEva.ru

Известная теле- и радиоведущая Алла Довлатова в последнее время заметно постройнела. Знаменитость не стала скрывать, что помогла ей в этом особая диета.

Алла Довлатова всегда отличалась эффектными формами, но мечтала о стройном теле и хрупкой фигуре. В интервью на YouTube-канале Super Довлатова призналась, что за последний год набрала четыре килограмма. Это обстоятельство ее сильно расстроило и она решилась на серьезные шаги.

Чтобы добиться желаемого результата и похудеть как можно быстрее знаменитость отправилась к диетологу и села на довольно необычную диету, безуглеводную.

На какое-то время Алла отказалась от углеводов, однако такие продукты как семга, яйца, козий сыр и сало ей употреблять можно.

«Вот сало вообще заходит идеально! Потом постепенно мы стали углеводы вводить. Но это все равно только фрукты и овощи, то есть никаких макарон», — призналась радиоведущая.

С помощью этой диеты Довлатова сбросила за три недели целых 7 килограммов. Но своих поклонников звезда очень просит не повторять ее опыт без контроля специалистов, ведь прежде чем ограничивать себя в питании стоит побывать на консультации у врача и получить его одобрение на любые эксперименты с весом.

Любая диета запросто может навредить организму, особенно это касается любителей сала — жирная пища повышает уровень холестерина, поэтому следует быть осторожнее.

Звёзды,Алла Довлатова,
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