Довлатова раскрыла, как похудела на 7 кг за несколько недель

Известная теле- и радиоведущая Алла Довлатова в последнее время заметно постройнела. Знаменитость не стала скрывать, что помогла ей в этом особая диета.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Известная теле- и радиоведущая Алла Довлатова в последнее время заметно постройнела. Знаменитость не стала скрывать, что помогла ей в этом особая диета.

Алла Довлатова всегда отличалась эффектными формами, но мечтала о стройном теле и хрупкой фигуре. В интервью на YouTube-канале Super Довлатова призналась, что за последний год набрала четыре килограмма. Это обстоятельство ее сильно расстроило и она решилась на серьезные шаги.

Чтобы добиться желаемого результата и похудеть как можно быстрее знаменитость отправилась к диетологу и села на довольно необычную диету, безуглеводную.

На какое-то время Алла отказалась от углеводов, однако такие продукты как семга, яйца, козий сыр и сало ей употреблять можно.

«Вот сало вообще заходит идеально! Потом постепенно мы стали углеводы вводить. Но это все равно только фрукты и овощи, то есть никаких макарон», — призналась радиоведущая.

С помощью этой диеты Довлатова сбросила за три недели целых 7 килограммов. Но своих поклонников звезда очень просит не повторять ее опыт без контроля специалистов, ведь прежде чем ограничивать себя в питании стоит побывать на консультации у врача и получить его одобрение на любые эксперименты с весом.