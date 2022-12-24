Эшли Грэм ответила на оскорбительный твит в свой адрес

«В моей жизни никогда не будет времени, когда я не буду говорить о своём теле. Просто не будет. Это просто реальность того, кто я есть, и этика моего бренда. Представьте себе, что вы просыпаетесь каждое утро и вынуждены говорить о чём-то, что, по вашему мнению, мир должен просто забыть? Эй, если я должна говорить об этом постоянно, чтобы разбудить людей, чтобы встряхнуть ситуацию, это прекрасно. Я не против, я использую своё тело для всего этого. Кроме того, мне нравится расширять возможности женщин», — сказала Грэм в интервью.