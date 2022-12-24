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2 часа назад

Эшли Грэм ответила на оскорбительный твит в свой адрес

Mainstyle

Эшли Грэм призывает своих подписчиков быть уверенными в себе. На этой неделе модель ответила в Twitter на пост, где пользовательница Самира Хан, называющая себя «анти-проснувшейся журналисткой», разместила изображения Грэм и поделилась в уже удаленном твите, что, по её мнению, «движение позитивного отношения к жиру выходит из-под контроля». Это произошло вскоре после того, как знаменитая модель выложила пару фотографий, на которых она одета в золотое мини-платье и пошутила, что носит «несносное количество скотча для груди, чтобы поддерживать своих "девочек"». В ответ на комментарии Эшли Грэм выложила ещё одну фотографию, сделанную в том же платье, но на этот раз она подмигивала зрителям.

Эшли Грэм ответила на оскорбительный твит в свой адрес
Фото: MainstyleMainstyle

«Процитируйте твит с фотографией, на которой вы слишком далеко заходите в позитивном отношении к жиру. Я начну», — написала Грэм.

Этот твит, который с тех пор набрал более 4 000 цитатам и более 146 000 лайков, привлёк внимание поклонников со всего мира, которые поделились своими фотографиями, чтобы поддержать видение модели. «Научитесь любить своё тело, складки и всё остальное, оно единственное, что у вас есть», — написал один из пользователей Twitter.

Ещё в августе мать троих детей рассказала о своей миссии «встряхнуть» индустрию красоты и о том, что она не намерена приукрашивать свою сущность.

«В моей жизни никогда не будет времени, когда я не буду говорить о своём теле. Просто не будет. Это просто реальность того, кто я есть, и этика моего бренда. Представьте себе, что вы просыпаетесь каждое утро и вынуждены говорить о чём-то, что, по вашему мнению, мир должен просто забыть? Эй, если я должна говорить об этом постоянно, чтобы разбудить людей, чтобы встряхнуть ситуацию, это прекрасно. Я не против, я использую своё тело для всего этого. Кроме того, мне нравится расширять возможности женщин», — сказала Грэм в интервью.

Мы поддерживаем модель Эшли Грэм и желаем ей осуществить светлые помыслы уже в следующем году.

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