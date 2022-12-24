Дочь Пьехи рассказала, как зарабатывали артисты в СССР

Илона Броневицкая рассказала, что в СССР артисты многое получали от государства. Несмотря на маленькую зарплату, многие вещи доставались им бесплатно. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Илона отметила, что часть доходов от концертов уходила в филармонию и профильные организации, такие, как "Ленконцерт", "Госконцерт" и "Москонцерт". Однако они обеспечивали артистов и их группу аппаратурой, костюмами и покрывала гастрольные расходы.
Кроме того, артистам бесплатно оказывали медицинские услуги, давали кварты и образование было бесплатным. По мнению дочери Эдиты Пьехи, это помогало им серьезно зарабатывать. Поэтому многие артисты до сих пор живут хорошо, несмотря на то, что больше не выступают.
Ранее сообщалось, что певица Штурм раскрыла гонорары Эдиты Пьехи в СССР.