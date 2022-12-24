Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
2 часа назад

Дочь Эдиты Пьехи Илона рассказала, как зарабатывали артисты в СССР

Мария Каткова

Илона Броневицкая рассказала, что в СССР артисты многое получали от государства. Несмотря на маленькую зарплату, многие вещи доставались им бесплатно. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Дочь Пьехи рассказала, как зарабатывали артисты в СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Илона отметила, что часть доходов от концертов уходила в филармонию и профильные организации, такие, как "Ленконцерт", "Госконцерт" и "Москонцерт". Однако они обеспечивали артистов и их группу аппаратурой, костюмами и покрывала гастрольные расходы.

Дочь Эдиты Пьехи прокомментировала слухи о ссоре с матерью

Кроме того, артистам бесплатно оказывали медицинские услуги, давали кварты и образование было бесплатным. По мнению дочери Эдиты Пьехи, это помогало им серьезно зарабатывать. Поэтому многие артисты до сих пор живут хорошо, несмотря на то, что больше не выступают.

Ранее сообщалось, что певица Штурм раскрыла гонорары Эдиты Пьехи в СССР.

Звёзды,Илона Броневицкая,Эдита Пьеха,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители