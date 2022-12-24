Дочь Пьехи рассказала, как зарабатывали артисты в СССР

Илона Броневицкая рассказала, что в СССР артисты многое получали от государства. Несмотря на маленькую зарплату, многие вещи доставались им бесплатно. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

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Илона отметила, что часть доходов от концертов уходила в филармонию и профильные организации, такие, как "Ленконцерт", "Госконцерт" и "Москонцерт". Однако они обеспечивали артистов и их группу аппаратурой, костюмами и покрывала гастрольные расходы.

Кроме того, артистам бесплатно оказывали медицинские услуги, давали кварты и образование было бесплатным. По мнению дочери Эдиты Пьехи, это помогало им серьезно зарабатывать. Поэтому многие артисты до сих пор живут хорошо, несмотря на то, что больше не выступают.