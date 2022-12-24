Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
2 часа назад

Ирина Шейк показала фото в купальнике на берегу

Мария Каткова

Российская модель Ирина Шейк (Шейхлисламова) показала фото в купальнике на берегу. Кадром она поделилась в своих социальных сетях.

Ирина Шейк показала фото в купальнике на берегу
Фото: СоцсетиСоцсети

На снимке видно, что модель повернулась к камере спиной и встала на берегу на фоне заката. Звезда была одета в купальник оранжевого цвета.

Соцсети

Поклонники оказались в восторге от новой фотографии Шейк. Они подчеркнули то, как модель держит себя в форме. Несмотря на то, что Ирина стоит на переднем плане, некоторые комментаторы отметили действительно красиво закат.

СМИ: Шейк и Купер хотят воссоединиться

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк показала уникальную фотографию.

Звёзды,Ирина Шейк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители