Ирина Шейк показала фото в купальнике на берегу

Российская модель Ирина Шейк (Шейхлисламова) показала фото в купальнике на берегу. Кадром она поделилась в своих социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

На снимке видно, что модель повернулась к камере спиной и встала на берегу на фоне заката. Звезда была одета в купальник оранжевого цвета.

Соцсети

Поклонники оказались в восторге от новой фотографии Шейк. Они подчеркнули то, как модель держит себя в форме. Несмотря на то, что Ирина стоит на переднем плане, некоторые комментаторы отметили действительно красиво закат.