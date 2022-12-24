Волочкова выйдет замуж в "шикарном наряде Снегурочки"

Анастасии Волочковой надоели свадебные платья, поэтому она выйдет замуж в костюме Снегурочки. Об этом балерина рассказала "Пятому каналу".
"Мне не надо этих свадебных платьев, я уже их пять надела на свадьбу свою. Я буду в наряде Снегурочки, но шикарном", — объяснила артистка.
Волочкова, по собственным словам, хочет отпраздновать бракосочетание "по-русски".
О том, что балерина выходит замуж, она сообщила несколько дней назад. Избранником Волочковой стал бизнесмен Дмитрий, владелец компании, которая производит десерты без сахара.