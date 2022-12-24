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1 час назад

Балерина Анастасия Волочкова планирует выйти замуж в "шикарном наряде Снегурочки"

Мира Маркина

Анастасии Волочковой надоели свадебные платья, поэтому она выйдет замуж в костюме Снегурочки. Об этом балерина рассказала "Пятому каналу".

Волочкова выйдет замуж в "шикарном наряде Снегурочки"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне не надо этих свадебных платьев, я уже их пять надела на свадьбу свою. Я буду в наряде Снегурочки, но шикарном", — объяснила артистка.

Волочкова, по собственным словам, хочет отпраздновать бракосочетание "по-русски".

Балерину Анастасию Волочкову в парике сравнили с героиней фильмов ужасов

О том, что балерина выходит замуж, она сообщила несколько дней назад. Избранником Волочковой стал бизнесмен Дмитрий, владелец компании, которая производит десерты без сахара.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, кто ее новый избранник.

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