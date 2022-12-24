Кудрявцева появилась в платье с прозрачными вставками

Телеведущая Лера Кудрявцева в платье с прозрачными вставками появилась на рождественском бранче в ресторане Noriko. Соответствующие снимки поступили в «Газету.Ru» от организаторов.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Лера Кудрявцева стала гостьей рождественского бранча, который прошел 22 декабря в ресторане Noriko в Москве. Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе Лера Кудрявцева. 51-летняя телеведущая появилась на публике в черном платье с прозрачными вставками и высоких сапогах на шпильке.

Среди гостей также были Дмитрий и Полина Дибровы, Ольга Кабо и другие звезды.