Кудрявцева появилась в платье с прозрачными вставками

Телеведущая Лера Кудрявцева в платье с прозрачными вставками появилась на рождественском бранче в ресторане Noriko. Соответствующие снимки поступили в «Газету.Ru» от организаторов.
Лера Кудрявцева стала гостьей рождественского бранча, который прошел 22 декабря в ресторане Noriko в Москве. Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе Лера Кудрявцева. 51-летняя телеведущая появилась на публике в черном платье с прозрачными вставками и высоких сапогах на шпильке.
Среди гостей также были Дмитрий и Полина Дибровы, Ольга Кабо и другие звезды.
Всех присутствовавших ждал мастер-класс инструктора нейрографики Анастасии Анисимовой, обед от шеф-повара ресторана Noriko Георгия Денисенко, а также музыкальные выступления Мити Фомина, Согдианы и Торнике Квитатиани. Эвелина Бледанс также вышла на сцену и рассказала об акции «Новогодние благотворительные колпачки» в поддержку проекта «Мы все разные». Провел бранч телеведущий и психолог Антон Зорькин.