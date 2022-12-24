Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
47 минут назад

Кудрявцева появилась в платье с прозрачными вставками

Газета.Ru

Телеведущая Лера Кудрявцева в платье с прозрачными вставками появилась на рождественском бранче в ресторане Noriko. Соответствующие снимки поступили в «Газету.Ru» от организаторов.

Кудрявцева появилась в платье с прозрачными вставками
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лера Кудрявцева стала гостьей рождественского бранча, который прошел 22 декабря в ресторане Noriko в Москве. Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе Лера Кудрявцева. 51-летняя телеведущая появилась на публике в черном платье с прозрачными вставками и высоких сапогах на шпильке.

Среди гостей также были Дмитрий и Полина Дибровы, Ольга Кабо и другие звезды.

Всех присутствовавших ждал мастер-класс инструктора нейрографики Анастасии Анисимовой, обед от шеф-повара ресторана Noriko Георгия Денисенко, а также музыкальные выступления Мити Фомина, Согдианы и Торнике Квитатиани. Эвелина Бледанс также вышла на сцену и рассказала об акции «Новогодние благотворительные колпачки» в поддержку проекта «Мы все разные». Провел бранч телеведущий и психолог Антон Зорькин.

Звёзды,Антон Зорькин,Анастасия Анисимова,Митя Фомин,Ольга Кабо,Дмитрий Дибров,Эвелина Бледанс,Лера Кудрявцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители