Вика Цыганова заявила, что россиянки не умеют одеваться

После прочтения книги о красоте артистка отметила, что теперь тоже хочет написать о своем бренде одежды TSIGANOVA, чтобы четко отразить свое видение нового образа для россиянок. Певица указала не только на стандартный внешний вид женщин, но и на их, по ее мнению, безответственность, которая проявляется в отказе заводить семьи и детей, пишет «АиФ».