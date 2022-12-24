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2 часа назад

Вика Цыганова заявила, что россиянки не умеют одеваться

Слово и Дело

Певица Вика Цыганова сообщила, что она недовольна тем, как одеваются современные российские женщины. По мнению артистки, они руководствуются стереотипами, поэтому стиль жительниц страны однообразный.

Вика Цыганова заявила, что россиянки не умеют одеваться
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

После прочтения книги о красоте артистка отметила, что теперь тоже хочет написать о своем бренде одежды TSIGANOVA, чтобы четко отразить свое видение нового образа для россиянок. Певица указала не только на стандартный внешний вид женщин, но и на их, по ее мнению, безответственность, которая проявляется в отказе заводить семьи и детей, пишет «АиФ».

Как утверждает Цыганова, русской женщине следует выбирать благообразные, светлые образы. Также артистка уверена, что Запад крадет идеи у российских дизайнеров одежды и продает жителям страны за огромные деньги.

Звёзды,Вика Цыганова,
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